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En Compostela las dos estatuas del Pórtico de la Gloria devueltas por la familia Franco

En Compostela las dos estatuas del Pórtico de la Gloria devueltas por la familia Franco

habían sido “regaladas” (quién podría negarse en aquel tiempo) a Carmen Polo, la mujer de Franco, en 1954. Las había trasladado a la residencia estival del Pazo de Meirás para decorar su jardín, que aún posee otras piezas igualmente expoliadas por la señora (...) la familia Franco, que siempre se han negado a llegar a un acuerdo por las buenas y han litigado a través de todas las instancias posibles, fueron obligados, por decisión judicial del Tribunal Supremo en 2025, a devolver las dos estatuas

| etiquetas: pórtico de la gloria , estatuas , expoliadas , franco
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9 comentarios
18 4 0 K 199 cultura
skaworld #6 skaworld
Devueltas no recuperadas, que los sátrapas no han "devuelto" nada, hubo que sacárselas.
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themarquesito #9 themarquesito
#6 Recuperadas con mucho esfuerzo legal y documental
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Deckardio #2 Deckardio *
Relacionada:

www.diariodesantiago.es/santiago/vuelven-a-casa-las-estatuas-del-mestr

En mi opinión son noticias diferentes, en la que envío se contextualizan más las estatuas en el contexto histórico del Pórtico. Al fin y al cabo Gronze es una web especializada en el Camino de Santiago.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
De la movida judicial con estas dos estatuas me acuerdo yo al menos desde hace 10 años. Así que no quiero pensar de cuando vendrá el rollo.
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makinavaja #3 makinavaja
Y la de "regalos" similares de nuestro patrimonio que tendrá la familia Franco, o habrán vendido ya.... y no recuperaremos nunca...
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ur_quan_master #5 ur_quan_master
Litigios solo posibles gracias a jueces amigos
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#4 beltraneja
Son imponentes, el de la derecha parece que se está aguantando levantarse para dar un capón a alguien.
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Deckardio #7 Deckardio
#4 El románico es muy guay. Enseña mucho el pito.  media
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#8 beltraneja
#7 Esas proporiciones...
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menéame