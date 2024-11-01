En Compostela las dos estatuas del Pórtico de la Gloria devueltas por la familia Franco

habían sido “regaladas” (quién podría negarse en aquel tiempo) a Carmen Polo, la mujer de Franco, en 1954. Las había trasladado a la residencia estival del Pazo de Meirás para decorar su jardín, que aún posee otras piezas igualmente expoliadas por la señora (...) la familia Franco, que siempre se han negado a llegar a un acuerdo por las buenas y han litigado a través de todas las instancias posibles, fueron obligados, por decisión judicial del Tribunal Supremo en 2025, a devolver las dos estatuas
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www.diariodesantiago.es/santiago/vuelven-a-casa-las-estatuas-del-mestr
En mi opinión son noticias diferentes, en la que envío se contextualizan más las estatuas en el contexto histórico del Pórtico. Al fin y al cabo Gronze es una web especializada en el Camino de Santiago.