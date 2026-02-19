·
La Complutense aprueba un recorte de 33 millones para devolver el préstamo del Gobierno de Ayuso
139 profesores serán "jubilados" este año, 89 en 2027 y 91 en 2028, en medio de una infrafinanciación crónica que transfiere hoy menos presupuesto a la universidad que hace 15 años.
|
etiquetas
:
ayuso
,
universidad
,
recortes
,
prestamo
22
6
2
K
113
Ayuso_news
7 comentarios
22
6
2
K
113
Ayuso_news
#1
Gilántropo
Quirón, como empresa privada patrocinadora de áticos, no tuvo que recortar los 71 millones que le perdonó Ayuso. Lo privado funciona, dónde vas a parar.
9
K
97
#4
sotillo
#1
Están consiguiendo su propósito, quitar público para que funcione lo privado por obligación y quitar renta disponible a la clase media para que trague con la política de bajar impuestos a grandes empresas y a los ricos
4
K
41
#6
kaos_subversivo
#1
ni la iglesia, despues de todas las cesiones de terrenos y demas favores
1
K
19
#2
Kleshk
Ayuso
Mientras servicios públicos tienen que hacer recortes por deuda
Se perdona a servicios privados millones de deuda
5
K
55
#5
El_dinero_no_es_de_nadie
#0
Duplicada
www.meneame.net/story/universidad-complutense-aprueba-recorte-33-millo
1
K
32
#3
DenisseJoel
No creo que a los votantes de Ayuso les importe un bledo la universidad. Con que haya circo les sobra.
1
K
22
#7
Piscardo_Morao
"la UCM recibió en 2009 un total de 418 millones de euros por transferencias nominativas de la Comunidad de Madrid —su principal fuente de financiación—, mientras que en 2024 la cifra fue de 403 millones. Quince millones menos en términos absolutos, sin descontar siquiera la inflación acumulada en 15 años."
Quien quiera educación o sanidad que se la pague, que el dinero público es para las empresas de los amigotes y hay que avanzar en la "colaboración público-privada".
Luego votaréis otra vez a Ayuso "la 7291" en vez de botarla de una vez.
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
