Las compañías exigen un plazo transitorio para adaptarse al nuevo Real Decreto de comercialización eléctrica

El citado Proyecto introduce un conjunto amplio y relevante de nuevas obligaciones para las empresas comercializadoras, que afectan, entre otros aspectos, a los procedimientos de contratación, a la información al consumidor, a la documentación contractual y a los sistemas internos de facturación, gestión, control y atención a la clientela. ACIE reclama un periodo de adaptación para que las compañías puedan cumplir la nueva norma sin riesgos de incumplimiento.

#1 tobruk1234
En dos años no han tenido tiempo de actualizarse, o es que esperaban al cambio de gobierno y tumbaba la norma. Para subir los costes al consumidor eso inmediato.
