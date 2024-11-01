Las compañías exigen un plazo transitorio para adaptarse al nuevo Real Decreto de comercialización eléctrica

El citado Proyecto introduce un conjunto amplio y relevante de nuevas obligaciones para las empresas comercializadoras, que afectan, entre otros aspectos, a los procedimientos de contratación, a la información al consumidor, a la documentación contractual y a los sistemas internos de facturación, gestión, control y atención a la clientela. ACIE reclama un periodo de adaptación para que las compañías puedan cumplir la nueva norma sin riesgos de incumplimiento.