Una compañia de Ferris se disculpa después de que unos niños salieran corriendo chillando a causa de una película porno [ENG]

La compañía expresó sus más sinceras disculpas por el incidente, ocurrido a bordo del ferry que cubría la ruta Dieppe (Francia) - Newhaven (Reino Unido). Según la compañía, se emitió por error una película para adultos en la televisión de la sala para los pasajeros que estaban viendo un Gran Premio de Fórmula Uno, lo que provocó que los niños a bordo estuvieran expuestos a lo que un pasajero describió como pornografía hardcore.