edición general
8 meneos
26 clics
Una compañia de Ferris se disculpa después de que unos niños salieran corriendo chillando a causa de una película porno [ENG]

Una compañia de Ferris se disculpa después de que unos niños salieran corriendo chillando a causa de una película porno [ENG]

La compañía expresó sus más sinceras disculpas por el incidente, ocurrido a bordo del ferry que cubría la ruta Dieppe (Francia) - Newhaven (Reino Unido). Según la compañía, se emitió por error una película para adultos en la televisión de la sala para los pasajeros que estaban viendo un Gran Premio de Fórmula Uno, lo que provocó que los niños a bordo estuvieran expuestos a lo que un pasajero describió como pornografía hardcore.

| etiquetas: niños , pornografía
8 0 1 K 67 actualidad
8 comentarios
8 0 1 K 67 actualidad
Torrezzno #2 Torrezzno
Y eso con la verificación de edad in place. Shame on you! Se suponía que era para proteger a los niños
0 K 20
Rogue #5 Rogue
Hardcore dice. Sería uno como Flanders dando la descripción de la película.
1 K 17
roker #7 roker
Mejor eso que los bodrios que te ponen en el Ave.
0 K 10
Fartón_Valenciano #1 Fartón_Valenciano
Bueno, por lo menos ya saben que los niños no vienen de parís...
0 K 10
#3 cajadecartonmojada
#1 Vienen de Dieppe y llegan a Newhaven.
0 K 11
Fartón_Valenciano #6 Fartón_Valenciano
#3 No hombre, ese es el trayecto donde se les dice la verdad...
0 K 10
Apotropeo #4 Apotropeo
Que digan cuál era, en principio parece digna de consideración.
0 K 9
reivaj01 #8 reivaj01 *
#4 They went for work and ate the bottom part of him.

En español rima mejor, pero en el Ferri pusieron la V.O.
0 K 14

menéame