Una compañía alemana presenta un destructor de tanques capaz de lanzar 24 misiles a la vez

El Fuchs JAGM, fruto de la alianza entre Rheinmetall y Lockheed Martin, promete revolucionar la guerra terrestre al disparar en menos de un minuto contra dos docenas de objetivos blindados o aéreos sin necesidad de recarga. Es capaz de aniquilar brigadas acorazadas enteras desde una distancia de hasta 16 kilómetros. Ha despertado el interés de Polonia, los países bálticos y los escandinavos, todos ellos preocupados por la acumulación de blindajes en la frontera de Bielorrusia.

#2 Soviet33
Los tanques caen con un par de drones. No hace falta este invento, que también caerá en un pispas en cuanto un dron de 1000 veces menor valor se le acerque.
5
#6 txepel
#2 Y con una simple flecha prendida te puedes cargar una catapulta. Pero sigues necesitando catapultas para asaltar una fortificación.
1
salteado3 #5 salteado3
Se saca más comisiones de un trasto de estos caros que de unos drones.

Si luego no valen para la guerra eso ya da igual: el comisionista y el político que lo encargó ya estarán en otro chanchullo.
2
Lutin #3 Lutin
Ya os lo.difo yo, sin ser experto militar, han cogido la plataforma de un tanque viejo que tendrá cómo 35 o 40 años en operación y le han quitado la torreta para poner encima un cajón con dos docenas de huecos para misiles.

Es un katiuska soviético que tiene mejoras y tal, pero un lanzamisiles al fin y al cabo, el otro es un lanzacohetes.
2
Free_palestine #4 Free_palestine
Entendéis ahora el miedito del:

"que vienen los rusos, que vienen los rusos"
0
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
El problema es que estos chismes no aguantan ni un impacto de estos trastos.

en.wikipedia.org/wiki/Krasnopol_(weapon_system)

O de uno de estos ...

en.wikipedia.org/wiki/VA-111_Shkval

Por no hablar de estos ...

en.wikipedia.org/wiki/ZALA_Lancet
0
ur_quan_master #8 ur_quan_master *
Lookheed Martin... Muy alemán el aparato

#7 el segundo es un arma anti submarino
1
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#8

Correcto, es un torpedo supercavitante que va bajo el agua como alma que lleva el diablo.

Quería decir esto otro: en.wikipedia.org/wiki/9K121_Vikhr

Me he liado con los palabros llenos de consonantes.
0
AntiTankie #1 AntiTankie
saquen las carteras
1
makinavaja #9 makinavaja
¿Han copiado los "órganos de Stalin" rusos de la IIGM o me lo parece a mí? :-D :-D :-D
0
#12 Albarkas
Esto es ideal para masacrar palestinos que van a buscar comida.
Con un solo trasto de estos se cargan un pueblo de una sentada.
0
kinz000 #10 kinz000
Puta mierda para empobrecer y matar me cago en tos sus muertos.
0

