Una compañía alemana presenta un destructor de tanques capaz de lanzar 24 misiles a la vez

El Fuchs JAGM, fruto de la alianza entre Rheinmetall y Lockheed Martin, promete revolucionar la guerra terrestre al disparar en menos de un minuto contra dos docenas de objetivos blindados o aéreos sin necesidad de recarga. Es capaz de aniquilar brigadas acorazadas enteras desde una distancia de hasta 16 kilómetros. Ha despertado el interés de Polonia, los países bálticos y los escandinavos, todos ellos preocupados por la acumulación de blindajes en la frontera de Bielorrusia.