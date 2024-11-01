Una compañía alemana presenta un destructor de tanques capaz de lanzar 24 misiles a la vez

El Fuchs JAGM, fruto de la alianza entre Rheinmetall y Lockheed Martin, promete revolucionar la guerra terrestre al disparar en menos de un minuto contra dos docenas de objetivos blindados o aéreos sin necesidad de recarga. Es capaz de aniquilar brigadas acorazadas enteras desde una distancia de hasta 16 kilómetros. Ha despertado el interés de Polonia, los países bálticos y los escandinavos, todos ellos preocupados por la acumulación de blindajes en la frontera de Bielorrusia.
Si luego no valen para la guerra eso ya da igual: el comisionista y el político que lo encargó ya estarán en otro chanchullo.
Es un katiuska soviético que tiene mejoras y tal, pero un lanzamisiles al fin y al cabo, el otro es un lanzacohetes.
"que vienen los rusos, que vienen los rusos"
en.wikipedia.org/wiki/Krasnopol_(weapon_system)
O de uno de estos ...
en.wikipedia.org/wiki/VA-111_Shkval
Por no hablar de estos ...
en.wikipedia.org/wiki/ZALA_Lancet
#7 el segundo es un arma anti submarino
Correcto, es un torpedo supercavitante que va bajo el agua como alma que lleva el diablo.
Quería decir esto otro: en.wikipedia.org/wiki/9K121_Vikhr
Me he liado con los palabros llenos de consonantes.
Con un solo trasto de estos se cargan un pueblo de una sentada.