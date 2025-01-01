El Compact Disc cumple 43 años: de la revolución digital a su inesperado renacer

Han pasado 43 años desde que un disco plateado de apenas 12 centímetros de diámetro cambió para siempre la forma de escuchar música y almacenar datos. El 17 de agosto de 1982, la planta de Polygram en Alemania prensó las primeras copias comerciales de The Visitors, de ABBA. Aquella fecha marcó el inicio de la era del Compact Disc (CD), un formato que no solo transformó la industria musical, sino que también abrió camino a la informática doméstica y al universo multimedia de los años noventa.