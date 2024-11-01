Cómo es vivir en un garaje: los altos precios en los alquileres obligan a muchos a buscar alternativas  

Los precios desorbitados de los alquileres obligan a los jóvenes a adoptar medidas desesperadas, una opción que ya se encuentra en los portales inmobiliarios. Un anuncio ofrece una habitación por 600 euros en un garaje acondicionado. Según la dueña del inmueble, se trata de un apartamento independiente. Son propietarios de chalés cercanos a universidades que consiguen un ingreso extra alquilando sus garajes y sótanos a estudiantes, en su mayoría extranjeros. Para ser habitables, estos espacios deben cumplir una serie de requisitos...
| etiquetas: vivienda , madrid
Durante el sanchismo, nadie se mueve
Pero tranquilos, todavía podéis hacer algo para solucionar la situación: ponerle tres medallas mas a Leonor, enviar tres flotillas mas a Gaza, y rezar tres padrenuestros mas.
Recordad que la solución no es negar la vida a los pobres, es negar la pobreza a los vivos. Así que ya estáis tardando en negar la pobreza a los vivos. Seguid mis instrucciones anteriores.