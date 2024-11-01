Cómo es vivir en un garaje: los altos precios en los alquileres obligan a muchos a buscar alternativas  

Los precios desorbitados de los alquileres obligan a los jóvenes a adoptar medidas desesperadas, una opción que ya se encuentra en los portales inmobiliarios. Un anuncio ofrece una habitación por 600 euros en un garaje acondicionado. Según la dueña del inmueble, se trata de un apartamento independiente. Son propietarios de chalés cercanos a universidades que consiguen un ingreso extra alquilando sus garajes y sótanos a estudiantes, en su mayoría extranjeros. Para ser habitables, estos espacios deben cumplir una serie de requisitos...