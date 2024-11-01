edición general
2 meneos
39 clics
Cómo usar una cámara de vigilancia en un coche aparcado, protegerlo frente a robos y golpes y enterarte al instante

Cómo usar una cámara de vigilancia en un coche aparcado, protegerlo frente a robos y golpes y enterarte al instante

En España es legal instalar una cámara de grabación para el coche con fines domésticos o privados, como proteger el vehículo de vandalismo y está amparado por el interés legítimo (art. 6.1.f del RGPD), siempre que no se vulneren derechos fundamentales de otras personas. Eso sí, siempre que se active únicamente por detección de movimiento o impacto, no de forma continua. Estas imágenes no pueden trascender a la esfera pública, como redes sociales, y tampoco pueden mostrar los rostros de personas o matrículas que no estén vinculadas....

| etiquetas: cámara , vigilancia , coche , aepd , rgpd , lopd , dashcams
2 0 0 K 20 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 20 actualidad
me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti
Más información:

Mejores dashcams para coches de 2025 y cuándo es legal usarlas: www.motorpasion.com/seguridad/mejores-dashcams-camaras-para-coche
0 K 12
Lamantua #2 Lamantua *
Siempre igual. Osea, desde cualquier ayuntamiento te controlan por todas las calles y para controlar tus pertenencias hay que cumplir la mierda de ley. ? Hola psoe y sumar…. Estáis aquí ..? :hug: :hug:
0 K 8

menéame