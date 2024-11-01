Cómo la “Unidad Sombra” de Hamás engañó a la inteligencia israelí con una protesta falsa en Gaza [ING]

Uno de los cautivos israelíes liberados de Gaza ha revelado una operación de engaño llevada a cabo por la “Unidad Sombra” de la resistencia, en la que se utilizaron manifestaciones organizadas contra Hamás como herramienta para trasladar prisioneros en secreto, una operación que los medios israelíes celebraron sin saberlo. Durante la manifestación, algunos prisioneros, con el rostro cubierto y máscaras, fueron trasladados a una casa y luego a través de una compleja red de túneles, sin ser detectados por drones ni sistemas de vigilancia israelí