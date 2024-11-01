edición general
5 meneos
14 clics

Cómo la “Unidad Sombra” de Hamás engañó a la inteligencia israelí con una protesta falsa en Gaza [ING]

Uno de los cautivos israelíes liberados de Gaza ha revelado una operación de engaño llevada a cabo por la “Unidad Sombra” de la resistencia, en la que se utilizaron manifestaciones organizadas contra Hamás como herramienta para trasladar prisioneros en secreto, una operación que los medios israelíes celebraron sin saberlo. Durante la manifestación, algunos prisioneros, con el rostro cubierto y máscaras, fueron trasladados a una casa y luego a través de una compleja red de túneles, sin ser detectados por drones ni sistemas de vigilancia israelí

| etiquetas: hamas , gaza , resistencia , inteligencia , protestas
4 1 3 K 35 actualidad
2 comentarios
4 1 3 K 35 actualidad
Spirito #1 Spirito *
Mentira. Bulo Israelí.

El Mossad sabía lo que hacían, con todo detalle.
1 K 19
security_incident #2 security_incident
Hace unos siete meses, el canal saudí Al Arabiya y los medios israelíes, con gran atención y entusiasmo, informaron sobre lo que parecía ser una manifestación contra Hamás en Gaza y difundieron repetidamente videos del evento.
Sin embargo, informes de campo y el testimonio de un soldado israelí recientemente liberado por la resistencia indican ahora que la manifestación fue inventada y orquestada por el propio Hamás.

Los medios árabes y las redes sociales, citando al soldado israelí liberado,…   » ver todo el comentario
0 K 17

menéame