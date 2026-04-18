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Cómo Trump está impulsando la reforma de las sustancias psicodélicas a través de los organismos sanitarios [ENG]

Cómo Trump está impulsando la reforma de las sustancias psicodélicas a través de los organismos sanitarios [ENG]

El presidente Trump tomó medidas el sábado para «revertir la crisis de las enfermedades mentales graves en EEUU» facilitando el acceso a las drogas psicodélicas en entornos clínicos. La orden instruye a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) a acelerar la aprobación de algunos psicodélicos como medicamentos innovadores, así como a permitir su uso a través de la legislación sobre el «derecho a probar», que permite a los pacientes terminales probar medicamentos experimentales al margen de los procedimientos reglamentarios habituales.

| etiquetas: drogas psicodélicas , donald trump , enfermedades mentales
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2 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Lo que faltaba ya: Donald Trump y sus techno-fachas, ahora con más estupefacientes.
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aruleno #2 aruleno
Debe ser la única forma de aguantarle.
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menéame