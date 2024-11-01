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Cómo el sonido de los animales dio origen a los jeroglíficos egipcios: los signos fonéticos surgieron como imitación

Cómo el sonido de los animales dio origen a los jeroglíficos egipcios: los signos fonéticos surgieron como imitación

El profesor Ludwig Morenz publica un libro en el que sostiene que algunos signos fonéticos del Antiguo Egipto surgieron como imitación de sonidos animales, y redefine la evolución de los sistemas gráficos como un proceso descentralizado de pequeños pasos funcionales.

| etiquetas: sonido , animales , origen , jeroglíficos , egipcios
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2 comentarios
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#1 rystan
En algún momento alguien le puso sentido común e inventó el alfabeto. Esto ha sucedido al menos dos veces independientemente.

Es el caso. En la escritura egipcia, jeroglíficos incluidos, sólo se represantaban las consonantes.

Esto, claro está, daba lugar a que varias palabras que se pronunciaban distintas, se escribieran igual. Así que para diferenciarlas inventaron un "discriminante", que se ponía como última letra que no se pronunciaba. Qué complicado.

La capacidad de leer jeroiglíficos se perdió y luego se recuperó parcialmente a base de analizarlo. Per en la época de los romanos los podían leer perfectamente, como lo demuestra la inclusión de esas historias en el nuevo testamento.
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Apotropeo #2 Apotropeo
Muuu --- Vaca
Guau --- Perro
Miau --- Gato
Kikiriki --- Gallo

Y, así todos.
:troll:
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menéame