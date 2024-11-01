¿Cómo son los primeros satélites de Rassvet, la alternativa de Rusia a Starlink?

Rusia ha dado un paso significativo en el desarrollo de su propia red de comunicaciones espaciales con el lanzamiento de los primeros satélites de la constelación Rassvet, un sistema que busca posicionarse como alternativa al servicio de internet global ofrecido por Starlink. El despliegue fue anunciado por la empresa Biuró 1440, responsable del proyecto. Los ingenieros aseguran que Rassvet podría alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps y proporcionar cobertura de internet en ubicaciones de difícil acceso, como trenes, aviones o zonas remotas.