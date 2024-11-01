·
2
meneos
18
clics
¿Cómo SOBREVIVEN los niños a la era DIGITAL?
Video de BaityBait sobre la era digital centrándose en el impacto en menores.
|
etiquetas
:
baity
,
baitybait
,
era digital
,
videojuegos
,
menores
,
educacion
actualidad
3 comentarios
actualidad
#1
Flogisto
Yo tampoco me lo explico, con el número de muertes que causa.
#2
Mamawoky
Este video lo he compartido con gran parte de mi entorno con menores, me parece interesantísimo. Lo difícil que es poner puertas al campo y estar "al loro" de todas las triquiñuelas y verdades de esta industria. Ojala solo tener dos vacas... y no tanto cerdo intentando sacar pasta a primillos.
#3
alcama
A mi me sorprende que cada vez mas gente va por la calle andando y leyendo el movil.
Y no es que esten mirando el Google Maps para ir a una calle o a otra. O que esten leyendo un mensaje que acaban de recibir
Esan viendo video de Instagram o Tikitok. O cualquier otra página de scroll infinito. Para mi es sorprende la desconexión con el mundo real que sufren
Y me parece grave. No pueden mantener la concentración. No pueden estar 2 horas sin ver el móvil y eso significa dependencia.
