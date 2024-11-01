¿Cómo será el DSM-6? Esto es lo que ha anunciado la APA

Con la llegada de un nuevo año, ha llegado también una sorpresa en el mundo de la salud mental: la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) anunció hace unas semanas una hoja de ruta que da pistas sobre cómo será la nueva edición de su famoso manual diagnóstico, el DSM, usado a diario por psiquiatras y psicoterapeutas. El DSM-6 (nombre provisional, dado que el APA aún no se ha “casado” con un nombre definitivo) promete cambios sustanciales que van más allá de unos retoques para incorporar información actualizada sobre las psicopatologías.