Cómo saber si una cerda está lista para ser inseminada  

La vulva se hincha o agranda, tienen secreciones vaginales pegajosas y la cerda cambia un poco su comportamiento porque a menudo se muestran muy inquietas, desesperadas o hasta intranquilas.
#1
manbobi
*
La pasivo-agresividad es fuerte en este envío. Se percibe cierta inquina y un mismo hilo conductor en los últimos.
1
K
24
#2
azathothruna
#1
Y eso es malo por?
0
K
14
#3
manbobi
*
#2
Malo no para el resto. Me despierta la curiosidad por saber de quienes se trata.
0
K
10
#4
carademalo
#1
Hay veces que son meras casualidades de la entropía universal.
0
K
15
#5
cabobronson
*
Yo he visto a algunas mamarse como perras y abalanzarse sobre el primer cerdo que aparece por su pocilga.
0
K
11
