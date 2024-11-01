edición general
Cómo saber si una cerda está lista para ser inseminada

La vulva se hincha o agranda, tienen secreciones vaginales pegajosas y la cerda cambia un poco su comportamiento porque a menudo se muestran muy inquietas, desesperadas o hasta intranquilas.

manbobi #1 manbobi *
La pasivo-agresividad es fuerte en este envío. Se percibe cierta inquina y un mismo hilo conductor en los últimos.
azathothruna #2 azathothruna
#1 Y eso es malo por? :troll:
manbobi #3 manbobi *
#2 Malo no para el resto. Me despierta la curiosidad por saber de quienes se trata.
carademalo #4 carademalo
#1 Hay veces que son meras casualidades de la entropía universal. :troll:  media
cabobronson #5 cabobronson *
Yo he visto a algunas mamarse como perras y abalanzarse sobre el primer cerdo que aparece por su pocilga.
