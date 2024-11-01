edición general
Cómo revertí la ofuscación web de Kindle de Amazon porque su aplicación era un asco [eng]

En resumen: Compré mi primer libro electrónico en Amazon. La aplicación Kindle de Amazon para Android tenía muchos errores y se bloqueaba bastante. Intenté descargar mi libro para usarlo con una aplicación de lectura que funcionara. Me di cuenta de que Amazon ya no permite hacer eso. Decidí aplicar ingeniería inversa a su sistema de ofuscación por despecho. Descubrí múltiples capas de protección, incluyendo alfabetos aleatorios. Las vencí todas con magia de coincidencia de fuentes.

Torrezzno #1 Torrezzno
Es una pasada el artículo, menudo hacker
