Como respuesta a la cancelación de "Jimmy Kimmel Live" Jon Stewart trabaja un Jueves como host en "The Daily Show"

Desde su retorno en 2024 Jon Stewart solo ha estado presentando "The Daily Show" los lunes. El episodio será publicado en Comedy Central a las 11pm ET/PT y en Paramount+ el Viernes a la mañana (y de forma parcial en youtube). Desde su regreso en 2024 los corresponsales senior se han estado encargando de presentar los programas del Martes al Jueves, donde esta semana la correspondía a Desi Lydic. La única excepción fue durante un show especial un Martes durante las elecciones del 2024.