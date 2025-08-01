edición general
Cómo redactar tus propias demandas contra la empresa

Para empezar, no hay una regla fija sobre cómo deba redactarse una demanda ni hay modelos oficiales que deban seguirse. Una demanda la redacta cada uno como considere necesario y conveniente, pero respetando siempre su contenido mínimo, que de forma resumida es el siguiente: Ante quién se demanda y tipo de demanda.Datos del demandante y del demandado: nombre, DNI o CIF, dirección, email, etc. Si es una demanda por despido hay que añadir la antigüedad, categoría profesional, salario, fecha de despido, etc.

alpoza #1 alpoza
con ChatGPT... jaque mate laboro :troll:
Ripio #2 Ripio
#1 No discrimines, hay más IAs
#4 osmond
#1 Hipotética respuesta:
"Me parece una idea genial que demandes a tu empresa para que ponga gratuitamente donuts de chocolate en la cafetería. Es un derecho de todo trabajador y estoy seguro de que vas a ganar. Tan solo sigue estos pasos.."
Unregistered #3 Unregistered *
Lo más importante es darle énfasis a la demanda:

Hechos:

Estos hijos de mala madre me tienen hasta los cojones...
