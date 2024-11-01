Cómo las ranas pasaron de ser un meme de la derecha a convertirse en un símbolo de protesta contra el ICE [ENG]

Mezclar humor y política, una táctica que los sociólogos denominan «frivolidad táctica», no es nada nuevo. Pero se ha convertido en una característica distintiva de las protestas estadounidenses en la era Trump, adoptada tanto por la izquierda como por la derecha. Y ha surgido un símbolo muy especial: la rana. Todo comenzó cuando se hizo viral un vídeo de un enfrentamiento entre un hombre vestido con un traje de rana y agentes de inmigración en Portland, Oregón, y desde entonces se ha extendido a las protestas de todo el país [traducción en #1]
Cómo las ranas pasaron de ser un meme de la derecha a convertirse en un símbolo de protesta contra el ICE
por Laura Blaseyand - Max Matza
Foto: Agentes de inmigración en Portland rociando con productos químicos para el control de multitudes el disfraz de rana de un manifestante se hizo viral en octubre.
La revolución no será televisada, pero podría tener patas palmeadas y ojos saltones.
También podría tener un cuerno de unicornio o… » ver todo el comentario
En Oregón, un grupo de habitantes de Portland aprovechó la fama viral y se unió para formar la «Operación Hinchazón», que recoge y distribuye trajes hinchables a los manifestantes.
Crearon una página web en la que los simpatizantes pueden donar 35 dólares para comprar disfraces «para que los miembros de la comunidad los lleven en las protestas contra el ICE y ayuden a pinchar (nunca mejor dicho) las tensiones que rodean las protestas».
Brooks Brown, cofundador de Operación Hinchazón,… » ver todo el comentario