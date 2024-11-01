edición general
Cómo las ranas pasaron de ser un meme de la derecha a convertirse en un símbolo de protesta contra el ICE [ENG]

Mezclar humor y política, una táctica que los sociólogos denominan «frivolidad táctica», no es nada nuevo. Pero se ha convertido en una característica distintiva de las protestas estadounidenses en la era Trump, adoptada tanto por la izquierda como por la derecha. Y ha surgido un símbolo muy especial: la rana. Todo comenzó cuando se hizo viral un vídeo de un enfrentamiento entre un hombre vestido con un traje de rana y agentes de inmigración en Portland, Oregón, y desde entonces se ha extendido a las protestas de todo el país [traducción en #1]

| etiquetas: eeuu , donald trump , protestas , frivolidad táctica , pepe , rana antifa
kipper #1 kipper *
[Traducción por DeepL con algunas correcciones]

por Laura Blaseyand - Max Matza

Foto: Agentes de inmigración en Portland rociando con productos químicos para el control de multitudes el disfraz de rana de un manifestante se hizo viral en octubre.


La revolución no será televisada, pero podría tener patas palmeadas y ojos saltones.

También podría tener un cuerno de unicornio o…   » ver todo el comentario
kipper #2 kipper
#1
En Oregón, un grupo de habitantes de Portland aprovechó la fama viral y se unió para formar la «Operación Hinchazón», que recoge y distribuye trajes hinchables a los manifestantes.

Crearon una página web en la que los simpatizantes pueden donar 35 dólares para comprar disfraces «para que los miembros de la comunidad los lleven en las protestas contra el ICE y ayuden a pinchar (nunca mejor dicho) las tensiones que rodean las protestas».

Brooks Brown, cofundador de Operación Hinchazón,…   » ver todo el comentario
Torrezzno #3 Torrezzno
No era nazi la rana Pepe? Con esto de las batallas culturales no hay quien se entere
kipper #4 kipper
#3 Si hubieras leído el artículo antes de poner el comentario, ya tendrías la respuesta.
#5 XXguiriXX
#3 No he leído el artículo pero en estos tiempos impera el meme, y todos lo saben, menos Pablo Iglesias xD Si hay un meme popular de izquierda o derecha, lo tomas, y si cuela, cuela.
#6 DenisseJoel
#3 Precisamente un verdadero antifascista trata de hacer que quien es fascista deje de serlo.
