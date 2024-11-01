Cómo los psicodélicos potencian la conexión humana, incluso entre desconocidos

La investigación con psicodélicos en humanos ya no es un asunto marginal ni puramente especulativo. Un corpus creciente de estudios de laboratorio y ensayos clínicos está cartografiando, con instrumentos modernos, algo que millones de personas describen desde hace décadas: determinadas sustancias pueden intensificar la sensación de conexión con los demás y modular estados internos como la empatía, la confianza o la apertura emocional.