Cómo la prensa frivolizó con los dueños de Palantir

En la imagen no lucían como ingenieros. Aparecían disfrazados con trajes oscuros a rayas, camisas de cuellos anchos y abrigos de solapas grandes. Sentados en la penumbra de un bar y fumando puros, adoptaron la estética calcada de Tony Soprano en la exitosa serie de HBO. En lugar de investigar el monopolio de poder que este grupo estaba acumulando, el periodismo decidió volverlos un póster para convertirlos en los chicos malos de la cultura pop.