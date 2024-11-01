edición general
¿Cómo es posible? Visitamos un pueblo casi vacío A 10 MINUTOS de la CAPITAL! (hilux_aventura)

A solo 10 minutos de la capital del principado de #asturias , en un lugar donde antes había niños, ganado y vida en cada esquina… hoy apenas quedan vecinos. En este vídeo recorro un #pueblo que poco a poco va quedando vacío, pese a tener buenas comunicaciones y estar tan cerca de la ciudad. Conozco a uno de los habitantes más veteranos, que me cuenta la historia de este lugar, cómo era antes y por qué está perdiendo población. Un testimonio lleno de memoria, emoción y realidad sobre la despoblación que está transformando tantos pueblos en el

