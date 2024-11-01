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Cómo Pekín llevó a Hong Kong a la quiebra (Ing)

Cómo Pekín llevó a Hong Kong a la quiebra (Ing)  

Durante 150 años, Hong Kong funcionó como la utopía libertaria por excelencia: una fortaleza financiera sin fricciones construida por el Imperio Británico para actuar como puente indiscutible entre Oriente y Occidente. Hoy en día, ese imperio de un billón de dólares está siendo desmantelado sistemáticamente. Desde sus violentos orígenes en las Guerras del Opio del siglo XIX hasta la devastadora promulgación de la Ley de Seguridad Nacional de 2020, este documental analiza el colapso macroeconómico del mercado inmobiliario más caro del mundo.

| etiquetas: hong kong , china , economia , singapur , seguridad nacional
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10 comentarios
6 0 2 K -17 INTERNAC
Comentarios destacados:      
EvilPreacher #1 EvilPreacher
Eliminaron un paraíso fiscal colonial sin violencia militar.
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cosmonauta #7 cosmonauta
#1 Simplemente expiró el acuerdo con Reino Unido. Estaba escrito desde el primer día.

Conozco alguien que era niño entonces y tenía nacionalidad española pero origen hongkonés y siempre bromeaba con que pronto dejaría de ser inglés para ser chino. Incluso creo que tuvo que elegir alguna nacionalidad en su momento.
1 K 23
Supercinexin #9 Supercinexin *
#1 Que a ver, está guay, pero que un poquito de violencia salvaje tampoco les hubiera venido nada mal.

:troll:
1 K 34
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
Diccionario Neoliberal-Español, Español-Neoliberal

Utopía libertaria = El Chiringuito o Paraíso Fiscal más grande jamás creado

Fortaleza financiera sin fricciones = Lugar que se usaba para blanquear el dinero procedente del comercio del opio y la heroína en el “Triángulo de Oro”, así como el dinero de las triadas con origen en la extorsión, juego ilegal, contrabando, narcotráfico y trata de blancas


Todo normal, un éxito financiero libertario que se cargaron los zurdos, circulen, nada que ver
6 K 94
#2 soberao
Los tópicos rancios neoliberales cargados de altas dosis de racismo y supremacismo como el que dice que antes de la llegada de los sionistas genocidas a Palestina todo era "desierto"...
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pitercio #3 pitercio *
Utopía libertaria significa santuario pirata en neolengua.
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placeres #5 placeres *
#3 Jesús venia a remarcar eso.. malditos libertarios. .. Como les gustaría meter a la población menos competente en mini-jaulas optimizadas.

El video esta interesante para el que le interese pero su óptica es "interesante", habla como el peso de los impuestos era soportado por los propietarios frente a los grandes capitales y vaya con las expresiones que usa.  media
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#6 diablos_maiq
#5 El video esta interesante para el que le interese pero supongo que a quien no le interese no le parecerá interesante :troll:
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placeres #8 placeres
#6 Yep, lo editaba según revisaba el video, se bloqueó y acabó en esa pesadilla lingüística.
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Malinke #10 Malinke
#6 interesante comentario para el que le interese.
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menéame