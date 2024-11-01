Cómo Pekín llevó a Hong Kong a la quiebra (Ing)  

Durante 150 años, Hong Kong funcionó como la utopía libertaria por excelencia: una fortaleza financiera sin fricciones construida por el Imperio Británico para actuar como puente indiscutible entre Oriente y Occidente. Hoy en día, ese imperio de un billón de dólares está siendo desmantelado sistemáticamente. Desde sus violentos orígenes en las Guerras del Opio del siglo XIX hasta la devastadora promulgación de la Ley de Seguridad Nacional de 2020, este documental analiza el colapso macroeconómico del mercado inmobiliario más caro del mundo.