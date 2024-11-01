Cómo Pekín llevó a Hong Kong a la quiebra (Ing)  

Durante 150 años, Hong Kong funcionó como la utopía libertaria por excelencia: una fortaleza financiera sin fricciones construida por el Imperio Británico para actuar como puente indiscutible entre Oriente y Occidente. Hoy en día, ese imperio de un billón de dólares está siendo desmantelado sistemáticamente. Desde sus violentos orígenes en las Guerras del Opio del siglo XIX hasta la devastadora promulgación de la Ley de Seguridad Nacional de 2020, este documental analiza el colapso macroeconómico del mercado inmobiliario más caro del mundo.
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Conozco alguien que era niño entonces y tenía nacionalidad española pero origen hongkonés y siempre bromeaba con que pronto dejaría de ser inglés para ser chino. Incluso creo que tuvo que elegir alguna nacionalidad en su momento.
Utopía libertaria = El Chiringuito o Paraíso Fiscal más grande jamás creado
Fortaleza financiera sin fricciones = Lugar que se usaba para blanquear el dinero procedente del comercio del opio y la heroína en el “Triángulo de Oro”, así como el dinero de las triadas con origen en la extorsión, juego ilegal, contrabando, narcotráfico y trata de blancas
Todo normal, un éxito financiero libertario que se cargaron los zurdos, circulen, nada que ver
El video esta interesante para el que le interese pero su óptica es "interesante", habla como el peso de los impuestos era soportado por los propietarios frente a los grandes capitales y vaya con las expresiones que usa.