edición general
4 meneos
18 clics
Cómo opinar mejor

Cómo opinar mejor

¿Por qué cada vez es más difícil ponerse de acuerdo en algo? ¿Son todas las opiniones igual de válidas? ¿Importan los hechos más que las opiniones?...

| etiquetas: polarizacion , filosofia , hanna arendt , libros
3 1 0 K 40 cultura
2 comentarios
3 1 0 K 40 cultura
Pacman #2 Pacman
y traes esto a Meneame xD xD xD
2 K 34
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... ¿Hemos sustituido la pluralidad por una lógica tribal? ¿Cómo recuperamos la pluralidad? ¿Hemos enterrado consensos cada vez más básicos?
0 K 18

menéame