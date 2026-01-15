·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7129
clics
Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva
4221
clics
Un búnker nuclear está «a pocos días» de caer al mar [Ing]
4755
clics
"Vendo Premio Nobel. Pocos kilómetros": los mejores memes de la humillación de Machado ante Trump
4326
clics
Rufián acalla las críticas de Álvarez de Toledo a Zapatero
5212
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
más votadas
393
El ICE afirma que un inmigrante cubano murió al intentar suicidarse. Un testigo afirma que los guardias lo inmovilizaron y lo estrangularon [Ing]
487
Nacho Duato sale al paso de lo que dijo Ayuso sobre Julio Iglesias y le recuerda lo que ya ha hecho
234
“Ya no se molestan en usar mensajes subliminales”: las referencias nazis del Gobierno Trump causan indignación
375
Abascal cancela su visita a Jerusalén por la presión neonazi interna
316
Denny Horror: "El PP de Ayuso desprecia a Feijóo públicamente en actos pensados para humillarlo"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
18
clics
Cómo opinar mejor
¿Por qué cada vez es más difícil ponerse de acuerdo en algo? ¿Son todas las opiniones igual de válidas? ¿Importan los hechos más que las opiniones?...
|
etiquetas
:
polarizacion
,
filosofia
,
hanna arendt
,
libros
3
1
0
K
40
cultura
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
40
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Pacman
y traes esto a Meneame
2
K
34
#1
YSiguesLeyendo
... ¿Hemos sustituido la pluralidad por una lógica tribal? ¿Cómo recuperamos la pluralidad? ¿Hemos enterrado consensos cada vez más básicos?
0
K
18
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente