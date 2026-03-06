Cómo nos hemos convertido en la España de Torrente: "El torrentismo ha pasado de vivir en las catacumbas a celebrar su Orgullo"

Lo piensan tantos españoles que incluso bastantes de ellos consideran que José Luis Torrente -el policía cochino, incompetente y rastrero creado para el cine por Santiago Segura- podría representarles mejor que cualquier político y solucionar muchos de sus problemas cotidianos. Esto es lo que revela una reciente encuesta de Gad3, realizada para medir el apoyo que podría tener este personaje si se presentara a las elecciones generales. Señalan que Torrente sería el líder mejor valorado para ocupar La Moncloa entre el segmento de edad de 18 a 29