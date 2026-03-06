edición general
Cómo nos hemos convertido en la España de Torrente: "El torrentismo ha pasado de vivir en las catacumbas a celebrar su Orgullo"

Lo piensan tantos españoles que incluso bastantes de ellos consideran que José Luis Torrente -el policía cochino, incompetente y rastrero creado para el cine por Santiago Segura- podría representarles mejor que cualquier político y solucionar muchos de sus problemas cotidianos. Esto es lo que revela una reciente encuesta de Gad3, realizada para medir el apoyo que podría tener este personaje si se presentara a las elecciones generales. Señalan que Torrente sería el líder mejor valorado para ocupar La Moncloa entre el segmento de edad de 18 a 29

pepel
El mundo ha contribuido a ese torrentismo, con su difusión de bulos y su apoyo derechista frustrado.
Herumel
#5 Tardofascismo y Newagefascismo.
sotillo
Fácil, fácil, darlos pienso gratis sin enseñarles a dar la patita
DayOfTheTentacle
Y lo que queda...
DrEvil
Torrente (2014), Airbag (1997) y demás, son una sátira de lo que España era y sigue siendo.
No "nos hemos convertido", ya lo éramos en cierta medida. Y de eso nos reíamos.
Doisneau
#1 Aun asi, hay que ser muy corto de miras para no entender que el personaje esta pensado para causar rechazo. Y no solo pasar eso por alto, sino encima llegar a admirarlo es una mezcla de ceporrismo y mezquindad bastante curiosa. Es, explicitamente, un violador, agresor y maltratador, dentro de una comedia burda pero bastante fuerte. Las cosas deben estar mucho peor de lo que parecen :palm:
ostiayajoder
#2 Bueno....

Era el Heroe... el q ganaba siempre al final...
Chinchorro
#1 Algunos fingían reírse, pero en el fondo les ardía no poder sacar a su torrente interior, porque se sentían identificados.
Hoy el día pretenden que les respetemos y les riamos las gracias fascistas y guarras.
encurtido
Esto es lo que revela una reciente encuesta de Gad3, realizada para medir el apoyo que podría tener este personaje si se presentara a las elecciones generales. Señalan que Torrente sería el líder mejor valorado para ocupar La Moncloa entre el segmento de edad de 18 a 29

A ver si vamos a tomar esta encuesta en serio y pretender montar un profundo debate intelectual para interpretar los datos.
Chinchorro
#6 El follardillas es eurodiputado por los jajas de los ninis.
