Cómo navegar por una ciudad sin direcciones de calles [Eng]

Vídeo de the New Yorker [14:26] en latino. Direcciones es un breve documental sobre cómo dar indicaciones en Costa Rica, donde no existe un sistema centralizado de direcciones. En su lugar, la gente usa puntos de referencia para dar indicaciones. Aquí, un cartero habla sobre cómo algunos remitentes usan marcadores de ubicación obsoletos para enviar cartas: [...]
Así que sí, es difícil porque la gente no actualiza las direcciones, solo escriben "del antiguo..." y se queda "del antiguo...". El Hotel Cristal ya había cerrado cuando yo nací.

  UnoYDos
    #3 Eso sigue siendo una direccion.

    De 3 comentarios 2 no han pasado del titular. El problema no es que no tengan nombres, es que no hay un registro centralizado. Lo mismo te da llamarle a una calle Ramon Aguilar que Avenida numero 3
    
  Ricochet
    Japon por ejemplo en vez de nombres de calles, tienen un numero.
    
  BastardWolf
    #2 creo recordar que alli los numeros ademas de identificar la calle identifican el numero del portal, pero por desgracia no van correlativos sino que se van asignando según se construye y es normal encontrarse que entre el 1 y el 3 tengas el 241, pq en ese hueco se derribo el edificio 2 y se construyo y asigno el siguiente numeor que tocaba, el 241.
    Yo me volvi loco en Tokio buscando una tienda especifica que habia localizado por internet (nunca la conseguí encontrar, ni pidiendo ayuda a los japoneses)
    
  estemenda
    San José de Costa Rica es una retícula formada por calles que discurren en dirección norte-sur y avenidas perpendiculares a estas. Tanto calles como avenidas están numeradas, las calles pares se sitúan a la izquierda y las impares a la derecha, asimismo las avenidas impares están al norte y las pares al sur. Así sabemos que la confluencia de la calle 12 con la avenida 7 pertenece al cuadrante Norte-Este y tenemos una idea de la distancia al centro de la ciudad. De todas formas muchas calles tienen además uno o varios nombres propios, y en la práctica la gente evita usar este método y se refieren siempre a la "soda" (bar) más próxima a una dirección.
    
  MPR
    Mu malamente.

    ¿A nadie se le ha ocurrido ponerle nombres a las calles, aunque sea al estilo norteamericano: primera, segunda, tercera,...?
    
  MPR
    #2 En algunos estados de EE. UU. ocurre lo mismo, ¿A quién no le suena la Quinta Avenida de Nueva York?
    
  UnoYDos
    #2 Siguen siendo direcciones.
    
  mstk
    #2 Son tres números, uno que identifica el "barrio", otro la "manzana" y el último para la vivienda.
    
  MPR
    #5 Hay alguna calle con nombre, pero la inmensa mayoría en esa zona van simplemente por número de orden (al que le añaden este u oeste):
    www.google.com/maps/place/5th+Ave,+New+York,+NY,+EE.+UU./@40.7710763,-  media
    
  MPR
    #6 Pues que alguien les imprima una captura de Google Maps/OpenStreetMaps

    Entonces es la pura definición de ahogarse en un vaso de agua.
    
  UnoYDos
    #11 Eso solo ayudara en algunos casos. Un ejemplo similar al de la noticia que no habéis leído. Alguien que se ha ido fuera del pais hace 10 años, manda una carta. Y la direccion la llenan de referencias, que ya no existen. Ejemplo: "La casa de la derecha del antiguo Hotel Venecia". Si ese hotel ya no existe, ese mapa no te vale.
    
  Ricochet
    #3 Si, pero por que fue la 5ª calle que tuvo, pero fijate los nombres de otras.
    

