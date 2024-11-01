Cómo navegar por una ciudad sin direcciones de calles [Eng]  

Vídeo de the New Yorker [14:26] en latino. Direcciones es un breve documental sobre cómo dar indicaciones en Costa Rica, donde no existe un sistema centralizado de direcciones. En su lugar, la gente usa puntos de referencia para dar indicaciones. Aquí, un cartero habla sobre cómo algunos remitentes usan marcadores de ubicación obsoletos para enviar cartas: [...]
Así que sí, es difícil porque la gente no actualiza las direcciones, solo escriben "del antiguo..." y se queda "del antiguo...". El Hotel Cristal ya había cerrado cuando yo nací.
De 3 comentarios 2 no han pasado del titular. El problema no es que no tengan nombres, es que no hay un registro centralizado. Lo mismo te da llamarle a una calle Ramon Aguilar que Avenida numero 3
Yo me volvi loco en Tokio buscando una tienda especifica que habia localizado por internet (nunca la conseguí encontrar, ni pidiendo ayuda a los japoneses)
¿A nadie se le ha ocurrido ponerle nombres a las calles, aunque sea al estilo norteamericano: primera, segunda, tercera,...?
www.google.com/maps/place/5th+Ave,+New+York,+NY,+EE.+UU./@40.7710763,-
Entonces es la pura definición de ahogarse en un vaso de agua.