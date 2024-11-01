edición general
Cómo los millonarios robaron las elecciones en EEUU [ENG]

Cómo los millonarios robaron las elecciones en EEUU [ENG]  

Las elecciones en EEUU están a la venta. Hay más dinero fluyendo que en ningún otro país del mundo, incluso ajustado por población. La investigación empieza por un anuncio en apoyo a Trump, de origen desconocido, y que fue borrado después de las elecciones. Estaba organizado por una presentadora de la Fox, y financiado por Elon Musk. La candidatura de Trump ha sido con diferencia la que más dinero ha conseguido, con gente como Musk donando millones a pesar de un supuesto límite legal de unos 7.000$ por persona.

4 comentarios
calde
Esta imagen creo que resume bien la situación.

Esta imagen creo que resume bien la situación.

Pero ésto no sucede sólo en EEUU. Deberían limitarse las donaciones a partidos para que tener dinero no suponga votos extras por nadie capacidad de hacer propaganda. Y no permitir que los ricos se lo salten, claro ...
4 K 65
Torrezzno
¿Como creéis que ha llegado Zohran Mamdani? ¿Cuanto creéis que recaudó el partido demócrata en las últimas elecciones?

Unos 2000 millones de dolares para la campaña.

www.fec.gov/updates/statistical-summary-of-24-month-campaign-activity-

Esto es algo que siempre denuncia Bernie Sanders.

Poderoso caballero es Don Dinero. No es casualidad que sea tan difícil largar al PPSOE cuando aglutinan toda la pasta publica y privada
2 K 43
Feindesland
Lo que venís a decir es qaue la democracia es una mierda porque los pobres venden su voto.

Jodido razonamiento.
1 K 29
ElBeaver
Es Harris, así que tómalo con cautela. Pasad por algún vídeo que hable sobre España para entenderlo mejor.
0 K 7

