Cómo los millonarios robaron las elecciones en EEUU [ENG]  

Las elecciones en EEUU están a la venta. Hay más dinero fluyendo que en ningún otro país del mundo, incluso ajustado por población. La investigación empieza por un anuncio en apoyo a Trump, de origen desconocido, y que fue borrado después de las elecciones. Estaba organizado por una presentadora de la Fox, y financiado por Elon Musk. La candidatura de Trump ha sido con diferencia la que más dinero ha conseguido, con gente como Musk donando millones a pesar de un supuesto límite legal de unos 7.000$ por persona.
| etiquetas: eeuu , democracia , elecciones , ricos , poder , propaganda
Pero ésto no sucede sólo en EEUU. Deberían limitarse las donaciones a partidos para que tener dinero no suponga votos extras por nadie capacidad de hacer propaganda. Y no permitir que los ricos se lo salten, claro ...
Unos 2000 millones de dolares para la campaña.
Esto es algo que siempre denuncia Bernie Sanders.
Poderoso caballero es Don Dinero. No es casualidad que sea tan difícil largar al PPSOE cuando aglutinan toda la pasta publica y privada
Jodido razonamiento.