Cómo los millonarios robaron las elecciones en EEUU [ENG]  

Las elecciones en EEUU están a la venta. Hay más dinero fluyendo que en ningún otro país del mundo, incluso ajustado por población. La investigación empieza por un anuncio en apoyo a Trump, de origen desconocido, y que fue borrado después de las elecciones. Estaba organizado por una presentadora de la Fox, y financiado por Elon Musk. La candidatura de Trump ha sido con diferencia la que más dinero ha conseguido, con gente como Musk donando millones a pesar de un supuesto límite legal de unos 7.000$ por persona.