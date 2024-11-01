Cómo Michael Abrash duplicó los fotogramas por segundo de Quake [ENG]

Con el lanzamiento del código fuente de Quake en 1999, se incluyó un archivo readme.txt escrito por John Carmack. Hay una frase en particular en ese texto que despertó mi curiosidad. "Masm también es necesario para compilar los archivos de lenguaje ensamblador. Es posible cambiar un #define
y compilar solo con código C, pero las versiones de renderizado por software pierden casi la mitad de su velocidad". ¿Quake sería un 50 % más rápido gracias a su ensamblador artesanal? Averigüemos si eso es cierto, cómo funciona y como se optimizó.