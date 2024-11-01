edición general
Cómo los jóvenes se han convertido en la mayor fuerza de protesta contra gobiernos y presidentes

Menores de 30 años, han liderado manifestaciones en Nepal, Perú, Marruecos, Indonesia y Paraguay, en contra de la corrupción y el nepotismo. Este movimiento está impulsado por una profunda desconfianza en las élites, una creciente precariedad económica y el poder sin precedentes de las redes sociales para movilizar y coordinar. Y en los últimos años, y más intensamente, en los últimos meses, ha provocado grandes manifestaciones en tres continentes.

#1 z1018
¿El autor no sabe quién estuvo detrás de las protestas de mayo del 68 o China en el 89?, porque este tipo de protestas las suelen organizar y promover los jóvenes, no sé si quiere decir que esto no ha sido así hasta ahora o simplemente quiere crear una noticia sobre algo que no lo es.
#2 diablos_maiq
#1 Debe de ser porque las mayores movilizaciones en España de los últimos años han sido de jubilados.
