Cómo los jóvenes se han convertido en la mayor fuerza de protesta contra gobiernos y presidentes

Menores de 30 años, han liderado manifestaciones en Nepal, Perú, Marruecos, Indonesia y Paraguay, en contra de la corrupción y el nepotismo. Este movimiento está impulsado por una profunda desconfianza en las élites, una creciente precariedad económica y el poder sin precedentes de las redes sociales para movilizar y coordinar. Y en los últimos años, y más intensamente, en los últimos meses, ha provocado grandes manifestaciones en tres continentes.