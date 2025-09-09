Cómo el ICE está usando torres de telefonía falsas para espiar los teléfonos de la gente [eng]

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sido visto utilizando una herramienta conocida como Stingray, o un simulador de estación celular, en sus intentos de encontrar y deportar inmigrantes indocumentados. La herramienta engaña a un teléfono para que piense que es una torre celular, y cuando el dispositivo de un sospechoso se conecta, la policía puede rastrear su ubicación. Su uso es controvertido porque cualquier persona en la misma área que el objetivo corre el riesgo de que su información sea expuesta.