edición general
11 meneos
23 clics
Cómo el ICE está usando torres de telefonía falsas para espiar los teléfonos de la gente [eng]

Cómo el ICE está usando torres de telefonía falsas para espiar los teléfonos de la gente [eng]

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sido visto utilizando una herramienta conocida como Stingray, o un simulador de estación celular, en sus intentos de encontrar y deportar inmigrantes indocumentados. La herramienta engaña a un teléfono para que piense que es una torre celular, y cuando el dispositivo de un sospechoso se conecta, la policía puede rastrear su ubicación. Su uso es controvertido porque cualquier persona en la misma área que el objetivo corre el riesgo de que su información sea expuesta.

| etiquetas: ice , eeuu , privacidad , inmigrantes
9 2 0 K 117 actualidad
6 comentarios
9 2 0 K 117 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno
Para quien tenga interés en como funciona. De paso fijaos que estamos todo el día controlados por las antenas de móvil  media
1 K 30
woody_alien #2 woody_alien
#1 Es la mezcla perfecta entre Orwell y Huxley, un Feliz 1984. Todos llevamos la pantalla, la cámara, el altavoz y el micrófono. Y no nos obligan, y encima lo pagamos nosotros. ¿Qué chips ni qué hostias en las vacunas si ya tienen un método ferpecto para controlar a las masas?.
0 K 11
yofuihongkongphooey #6 yofuihongkongphooey
#5 Privacy Cell, disponible en F-droid.
1 K 27
capitan__nemo #3 capitan__nemo *
¿Y no pueden pedirle la ubicacion de los abonados a las compañias de telecomunicacion, a seguridad nacional dhs, al fbi o a la nsa?
0 K 20
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 entiendo que eso requiere mas papeleo. Esto puede que lo hagan de forma alegal
0 K 20
capitan__nemo #5 capitan__nemo
#4 Pues hay gente que tiene softwares (o se podran instalar) en sus moviles para detectar estos dispositivos. Que hagan una app para reportar donde estan e indicarlos en un mapa, como la gente que reporta la posicion de radares moviles de trafico o controles de alcoholemia y drogas. O lo mismo que flightradar24 detecta las distorsiones y jammings del gps en los aviones.
0 K 20

menéame