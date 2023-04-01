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Cómo hacer popo
Para hacer esta bebida ancestral oaxaqueña necesitas azúcar, maíz de chupipi, azquiote, arroz y canela.
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#1
azathothruna
Clickbait
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#4
Pingocho
*
#1
Sólo para los que no siguen las reglas del acento gráfico
(Ni leen la entradilla)
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#3
Cehona
Yo al popo lo llamo mixtura de residuos alimentarios expelidos por el Colón.
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#5
Pingocho
*
#3
¿Solo los expelidos por Colón? ¿Cómo se llamaban los expelidos por Juan de la Cosa?
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#2
nemeame
La próxima vez que tengas visita sé un buen anfitrión y ofrece tu popo a los invitados
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menéame
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