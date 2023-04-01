edición general
3 meneos
51 clics

Cómo hacer popo  

Para hacer esta bebida ancestral oaxaqueña necesitas azúcar, maíz de chupipi, azquiote, arroz y canela.

| etiquetas: popo , receta , mexico , gastronomía , bebidas , sabor
3 0 1 K 7 Cocíname
5 comentarios
3 0 1 K 7 Cocíname
azathothruna #1 azathothruna
Clickbait :troll:
1 K 27
#4 Pingocho *
#1 Sólo para los que no siguen las reglas del acento gráfico :troll:
(Ni leen la entradilla)
0 K 10
Cehona #3 Cehona
Yo al popo lo llamo mixtura de residuos alimentarios expelidos por el Colón.
1 K 27
#5 Pingocho *
#3 ¿Solo los expelidos por Colón? ¿Cómo se llamaban los expelidos por Juan de la Cosa?
0 K 10
nemeame #2 nemeame
La próxima vez que tengas visita sé un buen anfitrión y ofrece tu popo a los invitados
1 K 25

menéame