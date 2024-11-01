·
3
meneos
66
clics
¿Cómo hacer macetas de madera para suculentas?
Video explicando paso a paso cómo hacer macetas. (Texto demasiado corto)
macetas
madera
3
0
0
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
pazentrelosmundos
Ya siento lo de la entradilla pero es que no da para más es lo que es...
0
K
17
#3
soberao
Lo que esa madera no parece de pales reciclados, incluso da la impresión que no se hincha con la humedad del riego. Parece madera de las caras.
0
K
17
#4
pazentrelosmundos
#3
pero nadie dijo que fuera de palets, de hecho dice que es un listón de almendro que le regaló un amigo.
A mi ahora que me dio por hacer macetas, no compro madera, cojo trozos de cosas, esto es con una viga. (Si te lías a comprar te arruinas)
2
K
46
#5
soberao
#4
¿Qué tratamiento le das para que no le afecte la humedad?
0
K
17
#2
mente_en_desarrollo
Si está suculenta, no la vas a dejar plantada, así que no sé para que se necesita la maceta.
0
K
13
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
A mi ahora que me dio por hacer macetas, no compro madera, cojo trozos de cosas, esto es con una viga. (Si te lías a comprar te arruinas)