edición general
14 meneos
13 clics
Cómo Gran Bretaña ayudó a Trump a desestabilizar Venezuela (inglés)

Cómo Gran Bretaña ayudó a Trump a desestabilizar Venezuela (inglés)

Starmer afirma que el Reino Unido «no participó» en el secuestro de Nicolás Maduro. Sin embargo, Gran Bretaña lleva años apoyando un cambio de régimen en Venezuela. El bombardeo y secuestro supuso una clara violación del derecho internacional, infringiendo los términos de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíben la injerencia y el uso de la fuerza contra Estados soberanos. Sin embargo, Keir Starmer, un antiguo abogado especializado en derechos humanos, se ha negado a condenar el ataque o incluso a reconocer su descarada ilegalidad.

| etiquetas: reino unido , gran bretaña , venezuela , starmer
11 3 0 K 157 politica
5 comentarios
11 3 0 K 157 politica
Tkachenko #1 Tkachenko
Los anglosionistas dando todo el asco del mundo. Para variar.
4 K 64
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
#1 España también lleva años participando de esa desestabilización.
3 K 60
#5 luckyy
#3 España, no; el PP
0 K 10
traviesvs_maximvs #4 traviesvs_maximvs
#1 siempre. A ver si con los british fuera de la UE y Trump mostrando la verdadera cara del imperio nos podemos independizar un poco de esa gente. Aunque viendo a Kallas, Von del Layen y cía no se yo...
1 K 30
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo *
UK hizo todo lo que estuvo en su mano para desestabilizar la UE desde dentro y alli donde haga falta un mamporrero de EEUU les faltara tiempo para dar un paso al frente.

Sin novedad en el frente...

(Y ya veremos si de verdad defiende la integridad de la UE con Groenlandia llegado el momento...)
1 K 25

menéame