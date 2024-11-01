Starmer afirma que el Reino Unido «no participó» en el secuestro de Nicolás Maduro. Sin embargo, Gran Bretaña lleva años apoyando un cambio de régimen en Venezuela. El bombardeo y secuestro supuso una clara violación del derecho internacional, infringiendo los términos de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíben la injerencia y el uso de la fuerza contra Estados soberanos. Sin embargo, Keir Starmer, un antiguo abogado especializado en derechos humanos, se ha negado a condenar el ataque o incluso a reconocer su descarada ilegalidad.