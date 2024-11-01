¿Cómo funciona la música de videojuegos retro?

La música de 8-bits o también conocida como chiptunes es un estilo musical muy interesante nacido de las limitaciones técnicas.
En este video explico el funcionamiento de esa música tan particular: los sonidos de 1 bit (Apple II, ZX spectrum 48k, IBM PC) y los de la era de 8 bits (NES: Nintendo Entertainment System, Sega Master System, Gameboy y Commodore 64). También hice un prólogo sobre la música de la era de 16 bits (SNES: Super Nintendo y Sega Genesis).
| etiquetas: música , videojuegos , retro , nes , snes , sega , apple , spectrum , ibm , pc