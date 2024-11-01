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Cómo el fin de la patente de Ozempic en India puede cambiar la lucha global contra la obesidad (y cuáles son los riesgos)

Cómo el fin de la patente de Ozempic en India puede cambiar la lucha global contra la obesidad (y cuáles son los riesgos)

Los ciudadanos de India podrían tenerlo ahora más fácil para adelgazar de manera sustancial, por lo menos en teoría. Este viernes expira en el país la patente de la semaglutida, la molécula detrás de los exitosos fármacos para la pérdida de peso Wegovy y Ozempic, de la farmacéutica danesa Novo Nordisk. Esto les va a permitir a las compañías farmacéuticas nacionales producir copias más baratas o genéricos, desatando una oleada de competencia que podría reducir los precios a menos de la mitad y ampliar rápidamente el acceso para la población

| etiquetas: ozempic , fin , patente , india , cambiara , lucha , global , obesidad
5 3 1 K 106 bienestar
4 comentarios
5 3 1 K 106 bienestar
  1. #1 Celsar
    ¿Será complicado comprar desde europa ozempic genérico de la India?

    Es para mi colega el flaco.
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  2. Pacman #2 Pacman
    #1 pillar un genérico desde India, sin control de un facultativo... Que podría salir mal?
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  3. kosako #3 kosako
    #2 Yo... Prefiero hacer dieta y algo de deporte. Más coñazo pero seguramente menos letal.
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  4. obmultimedia #4 obmultimedia
    #1 Pues como las famosas pastillas azulitas para la virilidad.
    Al camello de confianza,
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