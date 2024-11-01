Cómo el Estado usa la pobreza para controlar a la población  

La miseria no siempre permanece por accidente. A veces también cumple una función. Y cuando una sociedad aprende a convivir con eso, el poder ya no necesita esconderse demasiado. Autores y obras citadas: Gaetano Mosca — La clase política (1896) Antonio Gramsci — Cuadernos de la cárcel (1929–1935) Sheldon S. Wolin — Democracia S. A.: la democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido (2008) Robert Michels — Los partidos políticos (1911) Joseph A. Schumpeter — Capitalismo, socialismo y democracia (1942) Colin Crouch — Posdemocracia