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Cómo el Estado usa la pobreza para controlar a la población  

La miseria no siempre permanece por accidente. A veces también cumple una función. Y cuando una sociedad aprende a convivir con eso, el poder ya no necesita esconderse demasiado. Autores y obras citadas: Gaetano Mosca — La clase política (1896) Antonio Gramsci — Cuadernos de la cárcel (1929–1935) Sheldon S. Wolin — Democracia S. A.: la democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido (2008) Robert Michels — Los partidos políticos (1911) Joseph A. Schumpeter — Capitalismo, socialismo y democracia (1942) Colin Crouch — Posdemocracia

| etiquetas: estado , pobreza , control , capitalismo , sistema
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3 comentarios
9 2 1 K 110 cultura
Doramio #2 Doramio
Ejército industrial de reserva es un concepto desarrollado por Karl Marx en su obra El Capital que se refiere a la existencia estructural, en las sociedades cuyo modo de producción es el capitalista, de una parte de la población que resulta excedentaria como fuerza de trabajo relativo a las necesidades de la acumulación del capital. Un ejército industrial de reserva —un ejército de desempleados permanente— es necesario para el buen funcionamiento del sistema de producción capitalista y la necesaria acumulación de capital. Es sinónimo de «población obrera sobrante», aunque este término es más amplio por incluir a aquellos imposibilitados para el trabajo.
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#1 tierramar
Pues claro, es un principio básico: para que haya muy ricos tiene que haber muchos muy pobres. Por eso, los poderes económicos necesitan de la inmigración descontrolada, y la regulación; para tener excedente de mano de obra esclava; que aún trabajando se mantienen en la pobreza: "si no quieres estas condiciones laborales, tengo otros 10 esperando". La inmigración descontrolada y la regulación a lo bestia son politicas de derecha del PPSOE.VOX
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#3 javi618
#1 La inmigración descontrolada y la regulación a lo bestia son politicas de derecha del PPSOE.VOX

100% de acuerdo. Añade además a los partidos de izquierdas socios del gobierno, que están encantados con la inmigración "descontrolada" como dices tú.
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menéame