Cómo el "estado hipnagógico", el momento entre el sueño y la vigilia, puede ayudarnos a ser más creativos

La canción de los Beatles, "Yesterday", fue escrita en lo que los psicólogos llaman "estado hipnagógico". Es esa zona gris entre el sueño y la vigilia, cuando nos quedamos somnolientos en un estado semiconsciente, experimentando vívidas imágenes y sonidos mentales. Al despertar una mañana a principios de 1965, Paul McCartney percibió una larga y compleja melodía sonando en su cabeza. Saltó de la cama, se sentó al piano y empezó a tocar la melodía. Rápidamente encontró los acordes que acompañaban a la melodía y creó algunas frases.