·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4416
clics
Este pastor de Kentucky estaba demostrando su fuerza espiritual al manipular una serpiente de cascabel... [ENG]
3155
clics
El artillero de torreta esférica: fotos de uno de los trabajos más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial
3821
clics
Sobre: Navidad 2025
2871
clics
Editores de Wikipedia han sacado su propio Netflix. Y es un pequeño regalo para cinéfilos con más de 4.000 películas
2806
clics
El capitalismo necesita líderes idiotas en el poder
más votadas
436
El capitalismo necesita líderes idiotas en el poder
416
De héroe en plena DANA a dormir bajo un puente en Málaga: "Nadie me ayuda"
274
Todos los 'whatsapps' de Mazón a Feijóo, la tarde de la dana: "Tenemos lo que necesitamos, que es la UME"
617
Albert Pla, cantante: “Te ríes de los terraplanistas, pero el 90% de la población mundial cree en Dios
271
Almeida vuelve a regalar por 75 años los terrenos de Valdebebas donde la Iglesia quería construir su 'minivaticano'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
21
clics
Cómo un error tipográfico convirtió a una edición de la Biblia en 1631 en "la Biblia Malvada" (y otras erratas consideradas infames)
El omitir o invertir una palabra o una letra en la Biblia ha llevado a connotaciones completamente distintas, a veces reprensibles y otras, graciosas.
|
etiquetas
:
error
,
tipográfico
,
biblia
,
malvada
,
erratas
,
infames
2
0
0
K
28
cultura
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
28
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente