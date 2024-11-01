Cómo elegir la vaca con la ubre ideal

Un fuerte ligamento suspensorio medio es esencial para la conformación de la ubre. En cambio, uno débil resultará en una ubre caída, lo que hace que sea más difícil para el ternero amamantar, además de que los pezones pueden arrastrarse en el barro cuando la vaca camina. Las ubres se puntúan de 1 a 4. La conformación con puntaje 1 permite a la vaca mantener la ubre sobre el corvejón por varios años y mantener los pezones perpendiculares al suelo cuando estos se encuentran cargados de leche, mientras que la calificación 4 sería la peor.