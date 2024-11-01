edición general
Cómo el dinero destruyó Roma

¿De verdad cayó Roma por los bárbaros? ???? Pues resulta que el enemigo más letal no llevaba espada… era la inflación. En este vídeo te contamos cómo el denario se “maleó”, por qué los precios se dispararon y cómo ese dinero cada vez peor ayudó a derrumbar el imperio más grande del Mediterráneo. Y, sobre todo, qué lección nos deja hoy en plena era del dinero fiat.

Alegremensajero #2 Alegremensajero
Un canal que no trata de historia y sin rigor alguno te va a revelar el secreto oculto de la historia del imperio romano que los más reputados historiadores no han descubierto durante siglos... Menuda puta mierda de envío...
6
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

cómo el denario se “maleó”

Huele a seguidor de la escuela austríaca cosa mala.
1
#6 Martillo_de_Herejes
#2 Se tenía que decir y se dijo.
1
Alegremensajero #7 Alegremensajero
#2 P.D. El Spam de #0 es acojonante. Sólo sube mierdas del mismo canal de mierda de sin comisiones en sus distintas formas...
0
#9 eugeniodl
#2 Este es seguidor de Milei.
0
Alegremensajero #10 Alegremensajero
#9 Y el dueño del canal de mierda ese.
0
#1 Leon_Bocanegra
Yo había escuchado a Huerta de Soto decir que a Roma se la cargó el comunismo.
2
#3 perej *
Vamos a decir que pasó lo que nos interesa, que total los que nos siguen se comen lo que les demos.
Y así funciona el mundo hoy.
0
Tarod #4 Tarod
Durante 700+ años la inflación subió y bajó numerosas veces.
0
#8 Martillo_de_Herejes
Otros te dirán que comenzó con el aluvión de esclavos. Como los romanos ya tenían quienes trabajaran por ellos, se dedicaron a la fiesta y a follar, lo que derivó en un aumento de la población, así que aplicaron la doctrina de Malthus sin saberlo y antes de que Malthus naciera.... Total, que el hueco fue rellenado por cristianos, quienes se dedicaron a socavar las profundas creencias romanas, y por germanos que llegaron de más allá del limes, y estos, que se decantaron por formar parte del…   » ver todo el comentario
0

