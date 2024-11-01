Cómo el dinero destruyó Roma

¿De verdad cayó Roma por los bárbaros? ???? Pues resulta que el enemigo más letal no llevaba espada… era la inflación. En este vídeo te contamos cómo el denario se “maleó”, por qué los precios se dispararon y cómo ese dinero cada vez peor ayudó a derrumbar el imperio más grande del Mediterráneo. Y, sobre todo, qué lección nos deja hoy en plena era del dinero fiat.