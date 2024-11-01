Cómo desmantelar un parque eólico sin dejar huella: el caso de Muel

En los próximos años, la energía eólica se enfrentará al gran desafío de repotenciar cientos de parques que alcanzan el final de su vida útil. Se trata de un tema crucial y no exento de cierta controversia: la opinión pública muestra preocupación por los posibles residuos que puedan generar estas instalaciones tras su desmantelamiento, así como por las dificultades en el reciclaje de algunos componentes, especialmente las palas. En este contexto, el parque eólico de Muel, propiedad de RWE, se ha convertido en un caso ejemplar para toda la indus