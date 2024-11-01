Cómo desaparecieron dos tercios de todos los géneros de grandes mamíferos del planeta en el Evento de Extinción del Cuaternario

A lo largo de su azarosa existencia, la Tierra ha experimentado cinco grandes extinciones masivas, la última de las cuales es quizá la más conocida porque fue la que acabó con la era de los dinosaurios; pero ninguna de esas cinco fue responsable del fin de los grandes mamíferos. Y es que, en espera del siguiente episodio apocalíptico -que se calcula que ocurre aproximadamente cada millón de años-, suelen presentarse otros de menor escala de por medio. Es lo que sucedió hace 50.000 años, durante Evento de extinción del Cuaternario tardío.