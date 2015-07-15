¿Cómo y cuándo se creó el aire que respiramos?

Durante la primera mitad de la historia de nuestro planeta no había oxígeno en la atmósfera. Éste apareció hace 2.400 millones de años. No está claro cuándo comenzó la vida, pero los fósiles más antiguos que se conocen de estos microorganismos son de hace 3.500 millones de años, así que tiene que haber sido antes. Los ancestros de las cianobacterias lograron desarrollar un método para tomar energía de la luz del sol y usarla para fabricar azúcares del agua y dióxido de carbono. Es lo que llamamos fotosíntesis.