edición general
2 meneos
31 clics
Cómo Corea del norte y del sur dejaron de hablar igual

Cómo Corea del norte y del sur dejaron de hablar igual

La separación radical de las dos Coreas ha provocado que un 45% de los diálogos ya no se entiendan del todo al otro lado de la zona desmilitarizada

| etiquetas: corea , idiomas
2 0 0 K 28 ciencia
sin comentarios
2 0 0 K 28 ciencia

menéame