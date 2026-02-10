¿Cómo consiguió Windows 95 permiso para incluir el vídeo Buddy Holly de Weezer en el CD? [ENG]

Hace algún tiempo, observé que el CD de Windows 95 contenía una variedad de extras multimedia, en parte porque eran divertidos y en parte para mostrar las capacidades multimedia de Windows 95. Uno de esos extras multimedia era el vídeo musical de la canción Buddy Holly, del grupo Weezer. Obtener el permiso para redistribuir el vídeo requirió varios pasos. En primer lugar, Microsoft tuvo que asegurarse los derechos de la canción, lo que se negoció directamente con la discográfica de Weezer, Geffen Records, y aparentemente sin el conocimiento...