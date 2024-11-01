edición general
Cómo combatir huyendo

Uclés asegura que no va porque su misión es combatir a esas figuras y sus valores. Razón de más para salir a su encuentro: ¿cómo va a combatirles si huye cuando se le aparecen? Si de verdad quiere combatirlas, tendrá que hacerlo en estos foros, debatiendo con ellos. Estoy muy orgulloso de que eventos culturales así, sin griterío y sin insultos, se hagan en nuestro país: y luego cada uno a su casa. Por eso la postura de Uclés me parece infantiloide y, por lo tanto, tontorrona. Le daré el beneficio de la duda: espero que no sea un hipócrita...

Supercinexin #3 Supercinexin
No huye: simplemente no hace de tonto útil en lo que no es más que una plataforma de propaganda de ultraderecha.
#4 DenisseJoel *
Hay gente que lleva tanto tiempo huyendo que ni siquiera se da cuenta de que huye. Creen que son coherentes, consecuentes, incluso radicales.

Van cargándose los movimientos que tocan, porque siempre quieren hacerlos un poco más selectos, exclusivos y excluyentes.

Van dando carnets y, sobre todo, quitándolos. No matizan. No rectifican. Pero sí corrigen, mucho, y siempre a los demás.

Cada batalla que pierden es una medalla en su chaqueta. Una chaqueta a veces rancia y vieja, y otras modernas y elegante, pero en cualquiera de los dos casos, una chaqueta que no se quitan ni para dormir. Y que nos quieren endosar a los demás.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Uclesito SÍ es un hipócrita, entre otras cosas porque ha pasado a ser empleado (Premio Nadal, publica en el Grupo Planeta) de un grupo editorial fundado por un fascista. qué, va a poner un número de bizum para que la gente lo mantenga en lugar de cobrar de una empresa fundada por un franquista? vete a cagar, hipócrita y mentiroso!
#2 tusko
#0 Da un poco de grima esa fijación, deberías hacértelo mirar, no es sana.
