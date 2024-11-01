Cómo combatir huyendo

Uclés asegura que no va porque su misión es combatir a esas figuras y sus valores. Razón de más para salir a su encuentro: ¿cómo va a combatirles si huye cuando se le aparecen? Si de verdad quiere combatirlas, tendrá que hacerlo en estos foros, debatiendo con ellos. Estoy muy orgulloso de que eventos culturales así, sin griterío y sin insultos, se hagan en nuestro país: y luego cada uno a su casa. Por eso la postura de Uclés me parece infantiloide y, por lo tanto, tontorrona. Le daré el beneficio de la duda: espero que no sea un hipócrita...
| etiquetas: ucles , reverte , historia
Van cargándose los movimientos que tocan, porque siempre quieren hacerlos un poco más selectos, exclusivos y excluyentes.
Van dando carnets y, sobre todo, quitándolos. No matizan. No rectifican. Pero sí corrigen, mucho, y siempre a los demás.
Cada batalla que pierden es una medalla en su chaqueta. Una chaqueta a veces rancia y vieja, y otras modernas y elegante, pero en cualquiera de los dos casos, una chaqueta que no se quitan ni para dormir. Y que nos quieren endosar a los demás.