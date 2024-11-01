Cómo las células de grasa hambrientas podrían algún día matar de hambre al cáncer (ING)

Científicos de la Universidad de California en San Francisco transformaron células de grasa blanca en grasa “beige” mediante CRISPR, logrando que quemen grandes cantidades de energía. Al implantarlas cerca o lejos de tumores en ratones, estas células compitieron por los nutrientes y lograron frenar cinco tipos de cáncer. El método, inspirado en la liposucción y cirugía plástica, podría acelerar el desarrollo de nuevas terapias celulares contra el cáncer.