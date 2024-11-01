Cómo el capital impone su ley mediante el arbitraje privado

¿Se puede condenar a un Estado por aumentar el salario mínimo o implementar medidas de transición ecológica? Ahora es posible gracias a los tribunales privados de arbitraje de inversiones. Inventado en la década de 1950 durante las oleadas de descolonización, el arbitraje de inversiones se generalizó gradualmente en la década de 1990, hasta convertirse en un componente esencial del capitalismo globalizado contemporáneo.