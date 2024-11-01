edición general
Cómo el capital impone su ley mediante el arbitraje privado

¿Se puede condenar a un Estado por aumentar el salario mínimo o implementar medidas de transición ecológica? Ahora es posible gracias a los tribunales privados de arbitraje de inversiones. Inventado en la década de 1950 durante las oleadas de descolonización, el arbitraje de inversiones se generalizó gradualmente en la década de 1990, hasta convertirse en un componente esencial del capitalismo globalizado contemporáneo.

comentarios
fofito #1 fofito
"La proliferación de estos tratados surge de una clara ambición: “crear un mercado global homogéneo donde las empresas se beneficien en todo momento y lugar de las mismas ventajas y garantías gracias a la disciplina de los Estados”, resume Amina Hassani. A pesar de su carácter discreto, el arbitraje de inversiones es, por lo tanto, uno de los mecanismos clave para imponer el neoliberalismo y la disciplina de mercado a escala global"

Recuerda, el Estado organizado como democracia liberal garantiza tu libertad.
GEP_Gun #3 GEP_Gun
#1 y es la opcion menos mala por el momento pero ahora vendran los predicadores del neoliberalismo (como findeton) a explicar lo contrario. que el estado es el "opresor" mientras que los ricos y el capital privado son los verdaderos """libertadores""".
#2 tierramar
Los tratados comrciales TISA, TTIP, ... cuentan con este arbitraje, que paraliza a los estados a beneficio de las corporaciones. PPSOE y CIU firmaron estos tratados perjudicando a la población una vez más www.cafeambllet.com/ttip/ Como ahora el tratado Mercosur, perjudicando a los agricultores europeo. Pero hemos visto que los extremeños y aragoneses han votado por los que les perjudican!
