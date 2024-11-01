Cómo cambia el cuerpo en el espacio, generalmente para peor [Eng]

Los humanos esperan colonizar Marte en un futuro próximo, y la NASA aspira a llegar al Planeta Rojo para 2040. Pero ¿qué efectos tendrán en el cuerpo humano las misiones espaciales de larga distancia necesarias para llegar allí? Desde provocar pérdida muscular hasta aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos, las misiones espaciales de larga distancia pueden tener un profundo impacto en el cuerpo humano.
Esta claro que una nave seria para estos viajes tendrá que ser construida en el espacio y lograr gravedad artificial con fuerza centrifuga o lo que sea.
Solo ida y vuelta con lo que tenemos actualmente son unos 20 meses no???, es una burrada. Uff, seguramente será mas tiempo por que para cuando llegues a Marte desde la tierra ya no es el momento optimo para volver a la tierra y tendrán que esperar o hacer un viaje mucho mas largo de vuelta .
Los chinos tienen en su plan quinquenal un proyecto de un kilometro de largo ¿adivinas cual es la longitud minima para poder rotar una nave en el espacio sin efectos negativos y que eso produzca una semigravedad en sus extremos*?
*Brochazos gordisimos con terminos inexactos, la explicacion solo es una aproximacion para que se entienda la idea. Lectura del dia, scifi hardcore, proyecto hail mary
Yo creo que lo mas jodido realmente es establecer en Marte un sistema completamente funcional para poner cosas en orbita .
Mandar robots no es lo mismo que mandar peña.
Al proyecto de Musk/marte, que para empezar no creo que se lleve a cabo, los chinos le van a mear en la boca cuando pasen a lanzar sus naves desde su base lunar.
Son unos fuera de serie los que se dedican a preparar estas movidas..., yo me imagino una unidad espacial (150 millones de KM) y ya me empieza a echar humo el cerebro.
Hacer algo que rote en el espacio y te proporcione fuerza centrifuga es relativamente "fácil" (película Polizón). Quiero decir, es el sistema de fuerza centrifuga mas simple que he visto en el cine ya que no requiere de super estructuras tipo 2001.
Obviamente creo que es mucho mas fácil lograr una gravedad artificial en el espacio… » ver todo el comentario
Un viaje , para que sea "corto" , debería realizarse bajo aceleración , con un pequeño intervalo de ingravidez mientras se realiza la operación de giro para pasar a desaceleración , con lo que los viajeros siempre estarían bajo… » ver todo el comentario