edición general
16 meneos
23 clics

Cómo una armamentística canadiense facilitó una “ejecución extrajudicial” en aguas colombianas  

Un cadáver con rastros de quemadura, y sin piernas, apareció hace pocos días en las costas de Cumaná, Trinidad y Tobago, después del primer ataque estadounidense en El Caribe. Los costeños, por supuesto, se preguntaron si esa persona no identificada por las autoridades triniteñas, no había sido víctima de las ejecuciones extrajudiciales, ordenadas por Donald Trump. Días después, la marea trajo otro cuerpo irreconocible a una playa cercana de Cumaná con su rostro desfigurado por los buitres.

| etiquetas: trump , usa , estados unidos
13 3 0 K 132 actualidad
1 comentarios
13 3 0 K 132 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Entonces a la vez la extrema derecha apoya bombardear Colombianos, invadir Venezuela, Bombardear Nigeria

Y los empresarios a favor de regularizar inmigrantes ilegales para tener mano de obra barata

Pero a su vez Vox, Trump y demás están en contra de la inmigración de esos países

Tremendo el show
0 K 20

menéame